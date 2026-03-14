Myrka Dellanos revela cirugía por cáncer de piel y agradece a Dios por su recuperación

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La periodista y presentadora Myrka Dellanos reveló en sus redes sociales que recientemente fue diagnosticada con cáncer de piel que afectó su oreja y oído.

El pasado martes se sometió a una cirugía en la que los médicos lograron remover el tumor y colocarle un injerto de piel.

Dellanos expresó su gratitud: “Primero que todo, gracias Jesús. Estoy agradecida con Dios que ya todo está fuera y creyendo en fe que jamás regresará”.

Según explicó, los especialistas le advirtieron que este tipo de cáncer puede reaparecer en un 40% de los casos, por lo que deberá extremar cuidados.

Como parte de su recuperación, ha iniciado un protocolo especial que incluye reducir el consumo de azúcar, aumentar la ingesta de proteínas y mantener siempre protección solar.

Con firmeza y esperanza, Dellanos concluyó: “No importa lo que pase, Dios es siempre bueno y ningún arma forjada contra mí prosperará”.