NASA lanzará misión dará vuelta a la Luna

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Miami, EE.UU. EFE.

La NASA inició ayer la cuenta regresiva de Artemis II, una misión histórica que marcará el regreso de astronautas a la órbita lunar por primera vez en más de medio siglo, y aseguró que el programa se encuentra en “excelente forma”, al ofrecer un parte positivo cuando faltan apenas dos días para el lanzamiento.

El conteo regresivo comenzó hoy a las 16-44 EST (21-44 GMT), marcando el inicio formal de la fase final previa al lanzamiento, detalló en una rueda de prensa la agencia espacial estadounidense.

La cuenta atrás se puso en marcha con un 80 % de probabilidad de condiciones meteorológicas favorables, aunque la NASA advirtió sobre posibles vientos fuertes y nubosidad como principales riesgos.

“Ciertamente, todas las señales indican en este momento que estamos en una forma excelente, excelente a medida que entramos en la cuenta regresiva”, manifestó a la prensa Charlie Blackwell-Thompson, directora de lanzamiento.