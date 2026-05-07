La NASA publicó más de 12.000 fotos inéditas de la misión Artemis II a la Luna

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La NASA publicó el mayor archivo fotográfico de una misión lunar en más de medio siglo, con la liberación de 12.217 imágenes capturadas durante el histórico sobrevuelo de la misión Artemis II.

Este banco de fotos, que ya está disponible para consulta pública, incluye registros inéditos del viaje de los astronautas, vistas impactantes de la Tierra y la Luna, y retratos de la vida en el espacio profundo.

La misión Artemis II representó un hito para la agencia espacial estadounidense y la comunidad científica internacional, al marcar el primer viaje tripulado más allá de la órbita terrestre baja desde la era del programa Apolo.

Según informó la revista Scientific American, el archivo está disponible y las fotografías que se pueden observar van desde lanzamiento que tuvo lugar el 1 de abril hasta el aterrizaje 9 días después.

Se publicaron muchas fotos en las semanas posteriores al final de la misión, pero ahora la NASA ha publicado la impresionante cantidad de 12 217.

Durante los 10 días de travesía, la tripulación compuesta por los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, este último representante de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), recorrió más de 400.000 kilómetros y documentó el trayecto con cámaras y teléfonos celulares.

El registro gráfico abarca desde el despegue hasta el regreso, con imágenes del eclipse total de Sol, amaneceres terrestres y la cara oculta de la Luna. Muchas de las fotos transmitidas desde la cápsula resultaron impactantes, aunque la mayoría solo pudo recuperarse después del amerizaje, cuando las tarjetas de memoria regresaron a la Tierra junto a la tripulación, el 10 de abril.

El archivo publicado por la NASA en el portal Gateway to Astronaut Photography of Earth contiene desde escenas espectaculares hasta capturas fallidas, lo que garantiza un catálogo sin alteraciones ni retoques digitales. Las imágenes muestran tanto momentos de asombro como errores fotográficos, como manchas negras o tomas movidas, evidencia de que la agencia optó por difundir el material de manera íntegra.

Esta imagen muestra la Luna con una región marrón, casi color óxido, en su superficie.

Según la científica planetaria Kelsey Young, de la Dirección de Misiones Científicas del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA, “se está realizando un esfuerzo titánico en el Centro Espacial Johnson por parte de los equipos que deben recopilar todos estos datos e incorporarlos a la infraestructura de datos de la misión, lo que nos permite procesarlos y distribuirlos”.

La especialista explicó que el volumen de datos fue enorme, lo que retrasó la publicación masiva de las imágenes hasta que el equipo completó la organización y procesamiento de los archivos.

El material gráfico abarca momentos históricos, como la aproximación a la Luna, la observación de la cara oculta y la documentación de fenómenos como amaneceres y eclipses desde el espacio. También se incluyen retratos de los astronautas en el interior de la cápsula Orión, lo que permite conocer la vida cotidiana y el trabajo científico en condiciones de microgravedad.

La NASA no modificó ni retocó las fotos antes de publicarlas, lo que aporta transparencia y autenticidad al archivo, según explicaron los especialistas citados por la Scientific American.

Las instantáneas tomadas más allá de la órbita terrestre baja representan las primeras de su tipo en más de 50 años, desde las misiones Apolo. Este material constituye una referencia visual para el análisis científico y para la educación, al revelar ángulos inéditos de la Luna y la Tierra. Entre las prioridades científicas del equipo de Artemis II se encuentra el estudio de la geología lunar, la identificación de posibles sitios de aterrizaje para futuras misiones y el análisis del polvo y la atmósfera lunar.

“El equipo científico lunar de Artemis II tiene hasta octubre, seis meses después de la misión, para publicar sus informes preliminares sobre ciencia y operaciones, además del conjunto completo de datos de Artemis II, incluidas todas las imágenes lunares de la misión”, precisó la NASA.

Además de la divulgación de fotografías, la NASA planea publicar las grabaciones de voz de los astronautas durante el sobrevuelo lunar, junto con una guía de usuario para facilitar la consulta y el análisis del archivo. El destino final de los datos será el Sistema de Datos Planetarios de la NASA, la plataforma de referencia para el almacenamiento y la consulta de información generada en todas las misiones relevantes para la ciencia planetaria.