Nasralla con ventaja votos en Honduras

Tegucigalpa. EFE.

El candidato conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal, afirmó ayer que su ventaja sobre su rival Nasry Asfura, del Partido Nacional, se consolida tras la reanudación de los resultados preliminares de las elecciones del 30 de noviembre, y se mostró confiado en ser declarado virtual presidente de Honduras. “Estamos ganando”, subrayó Nasralla, en un video difundido en redes sociales. Según el último corte del Consejo Nacional Electoral, con 67.53 % de actas escrutadas, Nasralla acumula 858,616 votos (40.13 %) frente a 849,412 sufragios (39.69 %) de Asfura.