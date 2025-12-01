Netanyahu pide su indulto en juicio por corrupción

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Jerusalén. EFE.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, envió a través de su abogado la petición al presidente, Isaac Herzog, del indulto en el juicio en el que se enfrenta a tres causas por corrupción, fraude, abuso de confianza y soborno, confirmó la oficina del jefe del Estado.

“La Oficina del Presidente está al tanto de que esta es una petición extraordinaria que conlleva implicaciones importantes. Tras recibir todas las opiniones relevantes, el presidente considerará la petición con sinceridad y responsabilidad”, indicó la presidencia israelí.

La jefatura del Estado detalló que la petición ha sido transferida al Departamento de Indultos del Ministerio de Justicia, que recogerá las opiniones de autoridades relevantes en esta cartera, en manos de Yariv Levin, del Likud (el partido de Netanyahu). Estas opiniones se enviarán al asesor legal de Herzog para que pueda formular su opinión.

“Los procedimientos penales en el caso del primer ministro perjudican los intereses del Estado de Israel, exacerban las disputas entre los distintos sectores de la población y desvían la atención pública de los asuntos políticos y de seguridad de la agenda nacional”, se indica en la misiva del equipo de Netanyahu. Concluir el juicio de corrupción por el “bien” de Israel.

Decenas de manifestantes se congregaron ayer frente a la residencia del presidente israelí, Isaac Herzog, para protestar ante la posibilidad de que otorgue el indulto.