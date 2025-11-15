Nicolas Maduro pide parar mano ordena ataques

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Caracas.- EFE

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió ayer, viernes, al pueblo de EE.UU. que pare "la mano enloquecida de quien ordena bombardear", en un contexto en el que denuncia como amenaza el despliegue militar del país norteamericano en el mar Caribe, aunque la Administración de Donald Trump asegura que forma parte de una lucha contra el narcotráfico.

"Es al pueblo de los Estados Unidos a quien me dirijo en este momento: paren la mano enloquecida de quien ordena bombardear, matar y llevar una guerra a Sudamérica, al Caribe. Detengan la guerra, no a la guerra", manifestó Maduro en un encuentro de juristas, reunidos en Caracas contra el despliegue militar de EE.UU. en el Caribe, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). En este sentido, el mandatario pidió a los estadounidenses "jugar un papel estelar" en este momento "para detener lo que pudiera ser una tragedia" para "toda América".