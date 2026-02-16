Niega Europa esté a punto desaparecer

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

La alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior y de Seguridad, Kaja Kallas, dijo ayer, domingo, que Europa no está al borde de “la desaparición civilizacional”, en una intervención en Múnich en la que llevó la contraria a las tesis del Gobierno de Estados Unidos. “Contrariamente a lo que algunos pueden decir, la Europa 'woke' y decadente no se enfrenta a una desaparición civilizacional. De hecho, la gente sigue queriendo unirse a nuestro club”, comentó Kallas en la Conferencia de Seguridad de Múnich (CSM), en alusión a pronunciamientos en este sentido efectuados por Washington.

Kallas agregó que no sólo otros países europeos quieren integrar el proyecto comunitario, y puso el ejemplo de Canadá, donde “más del 40 % de los canadienses tienen un interés en entrar en la Unión Europea". “La lista de espera es larga, deseo que los que están esperando durante largo tiempo no tengan que esperar por más tiempo”, apuntó, en alusión a las naciones candidatas a integrar la UE.

“Cuando escucho estas críticas a Europa, me pregunto cuál es la alternativa. Porque estamos representando valores que siguen siendo altos. Estamos empujando a avanzar a la humanidad”, señaló Kallas.