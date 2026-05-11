De Richard Nixon a Donald Trump: los viajes presidenciales de EE.UU. a China en más de medio siglo

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Más de medio siglo después del viaje de Richard Nixon a la China de Mao Zedong, que marcó en 1972 el deshielo entre ambos países, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pondrá fin con su visita a Pekín esta semana a casi una década sin desplazamientos de mandatarios estadounidenses al gigante asiático.

El viaje se producirá en un momento de creciente rivalidad estratégica, marcado por tensiones comerciales, tecnológicas y de seguridad.

La visita retoma una práctica diplomática que ha acompañado la evolución de la relación bilateral desde la Guerra Fría.

Estas son las principales visitas de presidentes de Estados Unidos a China desde el inicio del deshielo bilateral:

Nixon: apertura y Comunicado de Shanghái

Febrero de 1972.- Richard Nixon se convierte en el primer presidente estadounidense en visitar la China comunista y se reúne con Mao Zedong y el primer ministro chino, Zhou Enlai.

Richard NixonFuente externa

La firma del Comunicado de Shanghái establece las bases del acercamiento al recoger que Estados Unidos declaró tomar nota de que "todos los chinos a ambos lados del estrecho de Taiwán sostienen que solo hay una China y que Taiwán es parte de China", un principio clave para el posterior desarrollo de la relación, tras contactos previos como la llamada diplomacia del ping-pong, que en 2026 cumple 55 años.

Ford: continuidad del acercamiento bilateral

Diciembre de 1975.- Gerald Ford viaja a Pekín para consolidar el proceso iniciado por Nixon y reafirma el objetivo de normalizar las relaciones, en un momento de transición política en China en los últimos años de Mao Zedong.

El viaje mantiene abiertos los canales de diálogo sin avances sustanciales.

Gerald FordFuente externa

Reagan: pragmatismo pese a su anticomunismo

Abril-mayo de 1984.- Ronald Reagan, que había defendido posiciones firmemente anticomunistas y mostrado apoyo a Taiwán antes de llegar al poder, realiza la primera visita tras el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1979.

El viaje se salda con acuerdos en ámbitos como la cooperación nuclear civil y refleja un acercamiento pragmático entre ambos países frente a la Unión Soviética.

Bush padre: antes de la crisis de Tiananmen

Febrero de 1989.- George H. W. Bush, con experiencia previa en Pekín como jefe de la oficina de enlace estadounidense, visita China semanas antes de la masacre de Tiananmen.

El viaje busca reforzar la relación bilateral y queda marcado por ese contexto posterior.

Clinton: normalización tras Tiananmen

Junio-julio de 1998.- Bill Clinton protagoniza la primera visita presidencial tras la crisis de 1989, en un viaje que simboliza la reactivación de los vínculos políticos.

La agenda incluye derechos humanos, comercio y seguridad, y destaca un debate televisado con Jiang Zemin que expone públicamente las diferencias entre ambos países.

Bush hijo: terrorismo, comercio y Juegos Olímpicos

2001-2008.- George W. Bush realiza cuatro visitas en un periodo que combina cooperación tras el 11-S con crecientes tensiones comerciales, tras el ingreso de China en la Organización Mundial del Comercio en 2001.

Sus viajes incluyen reuniones bilaterales y foros multilaterales, así como su asistencia a los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008, en plena proyección internacional de China.

George W. BushFuente externa

Obama: clima y gestión de la rivalidad

2009-2016.- Barack Obama visita China en tres ocasiones mientras aumenta la competencia estratégica y el peso global de Pekín.

Las reuniones con sus homólogos chinos abordan economía, seguridad y disputas regionales, con avances como el acuerdo climático anunciado en 2014.

Barack Obama

Trump: visita de Estado y tensiones comerciales

Noviembre de 2017.- Donald Trump realiza una visita de Estado a Pekín centrada en comercio y Corea del Norte, acompañada de un protocolo reforzado que incluye actos en la Ciudad Prohibida, donde su homólogo, Xi Jinping, presume ante él de los "miles de años ininterrumpidos" de civilización china.

El viaje precede al deterioro de la relación que desemboca en la guerra arancelaria entre ambos países unos cuatro meses después.

La ‘Gran Brecha’: pandemia y deterioro bilateral

2017-2026.- Ningún presidente estadounidense visita China durante este periodo, que algunos centros de análisis y estudios internacionales han descrito como una “brecha” en la relación bilateral, en un contexto marcado por la pandemia de covid-19 y el aumento de tensiones políticas, tecnológicas y comerciales.

Joe Biden no realiza viajes al país durante su mandato pero, aunque no hay visitas a China, los contactos al más alto nivel continúan en foros internacionales y terceros países.

Trump: regreso tras casi una década sin viajes

Mayo de 2026.- Donald Trump tiene previsto viajar a China en la que será la primera visita presidencial estadounidense en casi diez años, con fricciones entre ambas potencias en torno a Taiwán, disputas comerciales y tecnológicas y tensiones ligadas a conflictos internacionales como los de Oriente Medio y la seguridad de rutas energéticas estratégicas.