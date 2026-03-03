Nuevos detalles tras la trágica partida de Bobby J. Brown

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El mundo del cine está de luto. El actor Bobby J. Brown falleció a los 62 años tras quedar atrapado en un incendio ocurrido el pasado 24 de febrero en Maryland.

La información fue confirmada por la revista People en Español, que entrevistó a su hija, Reina Brown. Según detalló el medio, el actor murió luego de que un incendio se desatara en un granero donde se encontraba.

Un representante de la Oficina del Médico Forense Jefe de Maryland indicó que la causa de muerte fue una lesión térmica difusa e inhalación de humo, y que el deceso fue determinado como un accidente.

En declaraciones ofrecidas a PEOPLE, su hija calificó la pérdida como “una gran tristeza” y relató que se enteró de lo ocurrido tras recibir una llamada telefónica alrededor de las 11:30 de la noche. Explicó que, cuando comenzó el incendio, Brown pidió a un familiar que le llevara un extintor mientras las llamas avanzaban rápidamente.

“Todos todavía estamos tratando de asimilarlo. Ha sido difícil para todos”, expresó.

De los Guantes de Oro a la actuación

Brown nació y creció en Washington, D.C., donde primero destacó en el boxeo, disciplina en la que ganó cinco campeonatos Guantes de Oro, según su perfil en IMDb.

Posteriormente firmó con la entrenadora Carmen Graziano y se trasladó a Nueva Jersey con la intención de desarrollarse como boxeador profesional. Sin embargo, decidió dar un giro a su carrera y apostar por la actuación.

Más adelante se mudó a Nueva York para formarse en la Academia Americana de Artes Dramáticas, iniciando así el camino que lo llevaría al mundo del cine y la televisión.