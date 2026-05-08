La OMS advierte de más casos de hantavirus, pero subraya el bajo nivel de riesgo epidémico

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El MV Hondius navega hacia la isla canaria española de Tenerife, donde a partir de la próxima semana se prevé la evacuación de los cerca de 150 pasajeros y tripulantes. El gobierno regional, opuesto a su llegada, aseguró que el barco "no atracará", sino que "fondeará" frente a la costa. La evacuación será "con una lancha o una nave nodriza que pueda ir, recogerlos, trasladarlos y llevarlos al aeropuerto" de Tenerife Sur, detalló. El capitán contó a la OMS que la moral en el crucero ha mejorado, donde según dos pasajeros franceses, la vida es "prácticamente normal".

"El pánico no debe ocurrir"

No existe ni vacuna ni tratamiento específico contra el hantavirus, que puede contraerse por contacto con roedores, y cuya cepa Andes, detectada en los pasajeros infectados, es la única conocida con casos de transmisión de persona a persona.

"En el brote inicial del 95, tuvimos transmisión interhumana y el 40% de los enfermos fueron personal de salud. Pero no se suponía que había transmisión interhumana y los médicos no tomaban ningún criterio de bioseguridad, no se ponían ni barbijo, y los pacientes no eran aislados. Tampoco son contagios como en el coronavirus. No es de fácil contagio. Hoy día todos los médicos manejan bioseguridad, por eso digo que el pánico no debe ocurrir. Esto no es coronavirus", subraya para RFI Edmundo Larrieu, doctor en Epidemiología y ex jefe de zoonosis del Ministerio de Salud de Río Negro.

"Si los médicos trabajan con un hantavirus van a usar barbijo con filtro HEPA, el paciente va a estar en una sala de aislamiento, con lo cual no hay ninguna posibilidad de que ocurra nada. Esto tiene una incubación de 15 días, 20 días, y una vez que se aíslan los contactos de los casos, el brote se corta. Tienen que ser contactos estrechos, que compartieron la habitación o la misma mesa, pero un contacto bastante estrecho porque la persona cuando transmite está enferma, ya tiene síntomas como de gripe. Nosotros tenemos uno o dos casos al año, tres como mucho", detalla Larrieu, subrayando que existen medidas de prevención.

"No es el comienzo de una pandemia"

"A día de hoy, se han señalado ocho casos, incluidos tres decesos. Cinco de esos ocho casos fueron confirmados como causados por el hantavirus, y los otros tres son sospechosos", informó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dado que el periodo de incubación de la cepa Andes del virus presente en América Latina puede alcanzar hasta seis semanas "es posible que se reporten más casos", agregó.

La OMS subrayó, no obstante, el "bajo" nivel de riesgo epidémico, ya que el virus es menos contagioso que el covid-19. "No es el comienzo de una pandemia", aseguró en una rueda de prensa Maria Van Kerkhove, a cargo de la prevención y preparación ante epidemias y pandemias de la OMS. El director de operaciones ante emergencias de la OMS, Abdi Rahman Mahamud, insistió en que el brote será "limitado si se implementan las medidas de salud pública y se muestra solidaridad en todos los países".

El origen del foco sigue siendo desconocido, pero, según la OMS, el primer contagio se produjo antes del inicio de la expedición, ya que el primer pasajero fallecido, un neerlandés de 70 años, ya presentaba síntomas el 6 de abril.

Las autoridades sanitarias rastrean los movimientos de los 30 pasajeros que bajaron durante una escala en Santa Elena para identificar posibles enfermos o contactos. Crecen las inquietudes en esta diminuta isla británica de 4.400 habitantes, pero según las autoridades, "más del 95%" de la población local no ha tenido contacto estrecho con personas procedentes del barco.