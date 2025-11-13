OMS ve aumentan casos tuberculosis en el mundo

Publicado por AP Creado: Actualizado:

El número de personas diagnosticadas con tuberculosis en todo el mundo aumentó nuevamente el año pasado, superando el récord total de 2023, anunció la Organización Mundial de la Salud. Aproximadamente 8.3 millones de personas en todo el mundo fueron diagnosticadas con tuberculosis en 2024, según el informe. No todas las infecciones son diagnosticadas y las nuevas cifras representan el 78% del número estimado de personas que realmente enfermaron el año pasado, señaló la OMS.

La organización ve el aumento como una indicación de que la detección y el tratamiento están mejorando después del COVID-19. A nivel mundial, el número de muertes causadas por la tuberculosis se redujo en 2024 a 1.23 millones, bajando de 1.25 millones el año anterior.