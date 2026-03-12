ONU dice se están gastando mil MM diario guerra Irán

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Ginebra.-EFE

La ONU denunció ayer que se estén gastando 1,000 millones de dólares diarios en la guerra iniciada tras los ataques de Israel y EE.UU. contra Irán, mientras continúa en sus esfuerzos por reunir los 23,000 millones de dólares que necesita para salvar este año la vida de las 87 millones de personas más vulnerables. Esas cifras corresponden a una “ultra priorización” de necesidades humanitarias que la ONU ha tenido que realizar para adaptarse a la reducción de la financiación para estas causas, en particular por los recortes a la ayuda internacional por parte del Gobierno de EEUU, aunque algunos europeos también disminuyeron sus donaciones. El jefe humanitario anunció que varios gobiernos han desembolsado o comprometido en lo que va del año 8,700 millones de dólares.