La opositora María Machado ya se encuentra en Oslo

Oslo. EFE.

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado ya se encuentra en Oslo, pero según el presidente del Comité Nobel Noruego, Jørgen Watne Frydnes, ya no comparecerá en el balcón del Grand Hotel de la capital noruega para saludar a sus seguidores, dado que quiere reunirse directamente con sus familiares.

“María Corina Machado ya está en Oslo y de camino para llegar acá”, al hotel, señaló Frydnes a los medios y a los seguidores de la exdiputada que aplaudieron y gritaban “valiente".

“Ella va a reunirse directamente con su familia, no habrá ningún encuentro hoy”, añadió el máximo responsable del Comité Nobel Noruego, quien agradeció a todos por un “día maravilloso”, en el que él entregó a la hija de Machado, Ana Corina Sosa, el premio Nobel de la Paz al no llegar a tiempo a Oslo la opositora.

Frydnes señaló que informará cuanto antes del programa en Oslo el viernes de Machado, que por ahora tenía previsto acudir al Parlamento noruego y reunirse con el primer ministro del país nórdico, Jonas Gahr Støre, con quien iba a dar la rueda de prensa que se perdió el martes.

La llegada de Machado a Oslo, que vive normalmente en la clandestinidad en Venezuela, se produjo con casi tres días de retraso sobre su plan inicial previsto, debido a los problemas de salir de su país y la incertidumbre sobre cómo regresar después al país andino.

La líder opositora lamentó el jueves en una conversación telefónica desde un lugar desconocido con Frydnes que no pudo llegar a tiempo a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, pero aseguró que estaba ya “de camino” a Oslo.