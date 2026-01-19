Países europeos ven medidas Trump por Groenlandia socavan relaciones

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Los ocho países europeos señalados por el presidente Donald Trump para imponerles un arancel del 10% por oponerse a que Estados Unidos tome Groenlandia criticaron la medida el domingo, advirtiendo que las amenazas del líder estadounidense “socavan las relaciones transatlánticas y plantean el riesgo de una peligrosa espiral descendente”.

La declaración conjunta de algunos de los aliados más cercanos de Washington señaló un posible punto de inflexión en las recientes tensiones sobre soberanía y seguridad casi 24 horas después de la amenaza de Trump.

También fue la reprimenda más contundente a Trump por parte de los aliados europeos desde que regresó a la Casa Blanca hace casi un año. En los últimos meses, los europeos han optado principalmente por la diplomacia y el halago al rededor del republicano, incluso mientras buscan poner fin a la guerra en Ucrania.

La declaración del domingo, así como el envío de tropas por parte de algunos países europeos a Groenlandia para un ejercicio de entrenamiento militar danés, parecieron alejarse de esa estrategia. En una declaración conjunta de los principales aliados de EEUU, Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Holanda y Finlandia dijeron que las tropas enviadas a Groenlandia para el ejercicio “Resistencia Ártica” no representan “ninguna amenaza para nadie”. “Nos solidarizamos plenamente con el Reino de Dinamarca y el pueblo de Groenlandia”, dijo el grupo.