Papa: “basta ya de guerras, de muertos y de destrucciones”

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Yaundé. EFE.

El papa León XIV lanzó ayer un nuevo y fuerte llamamiento- “El mundo tiene sed de paz. ¡Basta ya de guerras, con sus dolorosos cúmulos de muertos, destrucciones y exiliados!” y aseguró que “el mandamiento 'ama a tu prójimo como a ti mismo' es aplicable también en las relaciones internacionales".

El pontífice se pronunció así en su primer discurso a las autoridades en Camerún, donde llegó ayer desde Argelia para su segunda etapa de su periplo africano “Este grito quiere ser un llamamiento a la voluntad de contribuir a una paz auténtica, anteponiéndola a cualquier interés particular”, agregó el papa, que comenzó su tercer viaje internacional respondiendo a los ataques del presidente Donald Trump, asegurando que continuaría alzando la voz contra las guerras.

Explicó que “vivimos, en efecto, una época en la que la resignación se extiende y el sentimiento de impotencia tiende a paralizar la renovación que los pueblos anhelan profundamente". "¡Cuánta hambre y sed de justicia! ¡Cuánta sed de participación, de horizontes, de decisiones valientes y de paz!”, añadió.

León XIV aseguró que su “gran deseo” es “llegar al corazón de todos, en particular de los jóvenes, llamados a dar forma, también política, a un mundo más justo".

Recordó su invitación “a la humanidad a rechazar la lógica de la violencia y de la guerra, para abrazar una paz fundada en el amor y la justicia". “Una paz que sea desarmada, es decir, no basada en el miedo, la amenaza o el armamento; y desarmante, porque es capaz de resolver los conflictos, de abrir los corazones y de generar confianza, empatía y esperanza”.

Destacó que conseguir la paz “es responsabilidad de todos” pero “en primer lugar, de las autoridades civiles". “Gobernar significa amar al propio país y a los países vecinos; el mandamiento 'ama a tu prójimo como a ti mismo' es aplicable también en relaciones internacionales”.