Papa critica opresión, violencia, la mentira

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Saurimo, Angola. EFE.

El papa León XIV aseguró ayer que “toda forma de opresión, violencia, explotación y mentira" niega los principios del cristianismo, en la misa que celebró en Saurimo, en el este de Angola, ante cerca de 40,000 fieles y a donde viajó en avión en su tercer día en el país.

En el intenso viaje del papa en África, quiso visitar la ciudad de Saurimo, capital de la provincia de Lunda-Sul, conocida como uno de los principales centros de extracción de diamantes del país y eje estratégico para la economía angoleña, en una zona que, al tiempo, conserva tradiciones ancestrales.

León XIV llegó en papamóvil a esta explanada después de visitar un centro de ancianos, y recorrió las calles de esta ciudad compuesta principalmente por barriadas de casas de barro y chapas de aluminio y donde se congregaron otras 20,000 personas.

En su homilía, aseguró que Dios “ilumina nuestro presente” a pesar de que “muchos deseos de la gente son frustrados por los violentos, explotados por los prepotentes y engañados por la riqueza". Y de nuevo también se refirió, como ha hecho en los países que ha visitado en esta gira africana, a la injusta repartición de la riqueza. “Cuando la injusticia corrompe los corazones, el pan de todos se convierte en posesión de unos pocos”, dijo.