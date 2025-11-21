Santo Domingo 25ºC / 30ºC
Papa: “La Iglesia debe renovarse”

Instó a que "la inercia no frene los cambios necesarios", en discurso ante los obispos de la Conferencia Episcopal

El papa León XIV

Roma. EFE.

El papa León XIV afirmó ayer que la Iglesia "necesita renovarse constantemente" ante los nuevos desafíos e instó a que "la inercia no frene los cambios necesarios", en discurso ante los obispos de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI).

"Una Iglesia sinodal, que avanza a través de la historia y afronta los nuevos desafíos de la evangelización, necesita renovarse constantemente. Debemos asegurarnos de que, incluso con buenas intenciones, la inercia no frene los cambios necesarios", aseguró.

Destacó que "es importante respetar la norma de los 75 años" para conclusión del servicio de obispos ordinarios en diócesis y "solo en el caso de cardenales se puede considerar continuación su ministerio.

