Papa León XIV: Las familias deben proteger los valores del Evangelio ante los mitos del éxito

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Ciudad del Vaticano (EFE).- El papa León XIV advirtió de los «Herodes» en el mundo actual: los «mitos del éxito a cualquier precio, el poder sin escrúpulos, el bienestar vacío y superficial», durante su mensaje del rezo del ángelus dominical.

Asomado a la ventana del palacio apostólico ante las miles de personas congregadas en la plaza de San Pedro, el pontífice estadounidense dedicó su mensaje a la huida de la ‘Sagrada Familia’ tras la orden de Herodes de matar a los recién nacidos.

«Mientras contemplamos con asombro y gratitud este misterio, pensemos en nuestras familias y en la luz que ellas también pueden aportar a la sociedad en la que vivimos. Lamentablemente, el mundo siempre tiene sus ‘Herodes'», dijo.

Se trata de «sus mitos del éxito a cualquier precio, del poder sin escrúpulos, del bienestar vacío y superficial, y a menudo, sufre las consecuencias con la soledad, la desesperación, con las divisiones y conflictos», alertó.

Valores del Evangelio

Por ello pidió que las familias cristianas no dejen que «estos espejismos sofoquen la llama del amor en las familias cristianas».

«Al contrario, protejamos en ellas los valores del Evangelio: la oración, la frecuencia a los sacramentos, especialmente la confesión y la comunión, los afectos sanos, el diálogo sincero, la fidelidad, el realismo sencillo y hermoso de las palabras y los gestos buenos de cada día».

Y pidió la bendición «a nuestras familias y a todas las familias del mundo, para que, siguiendo el modelo de la familia de su Hijo hecho hombre, sean para todos un signo eficaz de su presencia y de su amor sin fin».