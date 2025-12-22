Papa: “Oremos para que niños puedan vivir en paz"

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El papa León XIV pidió ayer, domingo, orar para que “todos los niños del mundo puedan vivir en la paz”, durante la tradicional bendición de figuritas del Belén del Niño Jesús, tras el rezo del ángelus.

“Queridos jóvenes, delante del pesebre, recen a Jesús también por las intenciones del papa. En particular, oremos juntos para que todos los niños del mundo puedan vivir en paz. Les agradezco de corazón”, dijo el pontífice al dirigirse a los fieles desde la ventana del Palacio Apostólico. Este domingo, la plaza de San Pedro acogió la tradicional Bendición de los Niños de Belén, en la que fieles de todas las edades llevan sus figuritas al Vaticano para que el papa las bendiga antes de colocarlas en los pesebres de hogares, escuelas y oratorios.

Durante su intervención, envió “un saludo especial a los niños y jóvenes de Roma”, quienes sostenían figuras de todos los tamaños, desde las más pequeñas hasta las más grandes. A lo largo de la mañana, en la plaza catequistas y animadores recibieron a cientos de niños y jóvenes, quienes participaron en actividades y juegos antes de unirse a la oración del ángelus y la bendición papal.

León XIV, que participó por primera vez este año en esta celebración, agradeció la iniciativa al Centro de Oratorios Romanos, impulsor también de esta tradición.