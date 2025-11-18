El papa pide más acciones contra cambio climático

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Ciudad del Vaticano. EFE

El papa León XIV instó ayer a adoptar "acciones concretas" frente al cambio climático y lamentó la falta de "voluntad política de algunos", en un mensaje enviado a las Iglesias particulares del Sur Global reunidas en el Museo Amazónico de Belém (Brasil), en el marco de la COP30.

"Aún hay tiempo para mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 1.5 °C, pero la ventana se está cerrando", alertó el pontífice, que reconoció algunos avances internacionales en materia ambiental, aunque los consideró "insuficientes". "La esperanza y la determinación deben renovarse, no solo con palabras y aspiraciones, sino también con acciones" añadió.

El papa defendió el Acuerdo de París como la herramienta "más poderosa" para proteger a las personas y al planeta e insistió en que "ha impulsado un progreso real".

"Pero debemos ser honestos: no es el Acuerdo el que está fallando, sino nuestra respuesta", afirmó.

En este sentido, denunció que "lo que está fallando es la voluntad política de algunos" y recordó que "el verdadero liderazgo implica servicio y apoyo a una escala que pueda hacer de verdad la diferencia".

También subrayó que "acciones climáticas más contundentes crearán sistemas económicos más sólidos y justos".