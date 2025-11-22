Papa pide jóvenes construir puentes

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Washington.-EFE

El papa León XIV instó ayer, viernes, a los participantes de la Conferencia Nacional de Jóvenes Católicos de EE.UU. a no politizar la Iglesia y a seguir las enseñanzas de Jesús para ser "personas que construyen puentes en lugar de muros", palabras pronunciadas en un momento marcado por las políticas de Trump.

"Jesús también llama a sus discípulos a ser pacificadores, personas que construyen puentes en lugar de muros, personas que valoran el diálogo y la unidad en lugar de la división. Por favor, eviten usar categorías políticas para hablar de la fe. Hablen de la Iglesia. La Iglesia no pertenece a ningún partido político; más bien, ayuda a formar la conciencia", aseguró el papa por videoconferencia. El pontífice aseguró que los jóvenes son parte esencial del presente y futuro de la iglesia católica y que lo primero en lo que hay que pensar en este sentido es "en profundizar la amistad con Jesús".