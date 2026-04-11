Perú escoge mañana un nuevo presidente

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Lima.- EFE

Más de 27 millones de peruanos están llamados a votar mañana, domingo, en los comicios más complejos de la historia del país, que reúnen cinco elecciones distintas en una misma cédula con 37 formaciones políticas distintas para decidir el noveno presidente del país andino en una década.

De los 27.32 millones de electores hábiles, 2.5 son jóvenes y se enfrentan a la urna por primera vez, lo que ha contribuido a la fluctuación de las tendencias electorales, pues han cambiado varias veces de candidato. Los electores ejercerán su derecho en las 92,720 mesas de votación dentro de los 10,550 locales de votación repartidos dentro y fuera del país, 10,336 en Perú y 207 en el extranjero. En el exterior, hay habilitados 1.2 millones de peruanos para votar, especialmente en Buenos Aires (115,097), Santiago de Chile (113,887), Madrid (105,493) y Barcelona (79,606) .

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha desplegado a 5,000 fiscalizadores que se repartirán por todas las regiones del país, a los que se sumarán 150 observadores de la misión de la Unión Europea (UE) y también de la OEA.

La cédula electoral (boleta) mide 44 centímetros de largo por 42 de ancho, y tiene cinco votaciones simultáneas- a presidentes, a senadores nacionales, a senadores regionales, a diputados y a representantes para el Parlamento Andino. Salvo la elección presidencial, el resto cuentan con casillas para votos preferentes, donde el votante puede marcar el partido con una cruz y, si quiere, también puede escribir el número de lista que corresponde al diputado o senador que considere.