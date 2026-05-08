De la peste al Covid: epidemias que dejaron millones de muertes

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Las epidemias han marcado la historia de la humanidad con millones de muertes y profundas transformaciones sociales. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), desde la peste negra hasta la COVID-19, cada brote ha dejado lecciones sobre prevención, ciencia y cooperación internacional.

La Peste Negra (1347-1351)

La Peste Negra que asoló la Europa medieval llegó desde el actual Kirguistán

Considerada la epidemia más devastadora de la historia, la peste bubónica causada por la bacteria Yersinia pestis se propagó desde Asia hacia Europa a través de rutas comerciales. Se estima que provocó entre 75 y 200 millones de muertes, equivalente a casi el 60 % de la población europea de la época,

La viruela (siglos XVI-XX)

La viruela, causada por el Variola virus, mató a más de 300 millones de personas en el mundo antes de ser erradicada oficialmente en 1980 gracias a campañas de vacunación lideradas por la OMS. Fue la primera enfermedad eliminada por la acción coordinada internacional.

OMS autoriza 1ra vacuna contra viruela del mono en adultos

La gripe española (1918-1920)

El virus de la influenza A H1N1 provocó una pandemia que infectó a un tercio de la población mundial y causó entre 50 y 100 millones de muertes. La OMS la considera un ejemplo de cómo la movilidad global y la falta de preparación sanitaria pueden multiplicar el impacto de una enfermedad.

El VIH/Sida (desde 1981)

El virus de inmunodeficiencia humana ha causado más de 40 millones de muertes desde su aparición. Aunque hoy existen tratamientos antirretrovirales que permiten a los pacientes llevar una vida prolongada, la OMS subraya que sigue siendo una de las epidemias más persistentes y con mayor impacto social.

COVID-19 (2019.......)

Un trabajador de la salud toma una muestra de hisopo de un hombre para realizar una prueba de la enfermedad por coronavirus (COVID-19)

El SARS-CoV-2 fue declarado pandemia global por la OMS en marzo de 2020. Hasta finales de 2023, se registraron más de 5,3 millones de muertes confirmadas en el mundo, aunque estimaciones posteriores elevan la cifra real. La vacunación masiva y las medidas de salud pública fueron claves para reducir su impacto.

Un paciente de COVID-19, en la unidad de terapia intensiva del hospital Alberto Sabogal Sologuren de Lima, Perú (2 de julio)

Consecuencias comunes de las epidemias

Colapso de sistemas de salud y sobrecarga hospitalaria.

Impacto económico: caída de producción, comercio y empleo.

Transformaciones sociales: cambios en hábitos, migraciones y percepciones culturales.

Avances científicos: desarrollo de vacunas, antibióticos y protocolos de prevención.