Pete Hegseth: así han sido sus visitas a otras naciones

Desde que Pete Hegseth asumió como secretario de Guerra de Estados Unidos —antes secretario de Defensa— ha visitado a múltiples naciones, con las cuales ha suscrito acuerdos en materia de seguridad.

Entre estos países figura Panamá, adonde viajó en abril de este año. Durante ese encuentro, Hegseth estampó su rúbrica en un convenio de cooperación que amplía la presencia militar estadounidense, de carácter temporal, en territorio panameño, sin contemplar la instalación de bases castrenses permanentes.

El acuerdo, aseguró la Cancillería panameña, «permite la presencia temporal de personal y contratistas estadounidenses para actividades como entrenamiento, ejercicios y cooperación en seguridad, pero no contempla la instalación de bases militares permanentes».

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino (i), y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Peter Hegset, participan en la firma de un acuerdo en el Hotel Hilton de Ciudad de Panamá (Panamá).

Por personal de EE.UU. se entiende el Departamento de Guerra de EE.UU., incluidas organizaciones que lo conforman, toda la propiedad del Departamento de Guerra de EE.UU. presente en territorio de la República de Panamá, y el personal civil y militar de dicho departamento», indica el Anexo B definiciones del memorando.

Derecho de terminación unilateral

El documento oficial incluye fotos de las instalaciones de seguridad panameñas con la demarcación de las ‘zonas de emplazamiento autorizado y las zonas designadas’.

El memorando de entendimiento «puede ser terminado unilateralmente por Panamá notificando» a EE.UU. «con 6 meses de antelación», señala el análisis de la Cancillería, que también entrega una relación de todos los acuerdos, convenios, arreglos y memorandos de entendimiento firmados por Panamá y EE.UU. desde 1990.

EEUU y Japón acuerdan reforzar su disuasión militar para prevenir «actos agresivos» de China

Mientras que, en el mes de marzo, Pete Hegseth arribo a Japón, donde acordó con su homólogo nipón reforzar la «disuasión» militar para prevenir «actos agresivos» de China, y reafirmó el compromiso de Washington para mantener la estabilidad en el estrecho de Taiwán.

«América primero no significa América sola», dijo Hegseth en una comparecencia ante los medios tras una reunión con el ministro nipón de Defensa, Gen Nakatani, en la que subrayó que ambos países «permanecen firmemente juntos frente a las acciones agresivas y coercitivas del Partido Comunista chino».

Pete Hegseth (i) y Gen Nakatani posan para los fotógrafos antes de su reunión, este domingo en Tokio.

Japón «estará en primera línea»

En ese monto, el jefe del Pentágono subrayó el compromiso estadounidense de mantener una «disuasión robusta y creíble en el Indopacífico, incluyendo el estrecho de Taiwán», y añadió que Japón «estará en primera línea» en caso de producirse cualquier contingencia en la región.

Hegseth también llamó a reforzar las alianzas de EE.UU. con sus socios para que «la percepción de la disuasión» sea «real y continua», y para que Pekín «no emprenda las acciones agresivas que algunos han contemplado que podría llevar a cabo».

Otras naciones

Además de Panamá y Japón, el secretario de Guerra de Estados Unidos ha realizado visitas oficiales a:

Malasia — incluido en su gira por Asia.

Vietnam — igualmente visitado durante la gira asiática de 2025.

Corea del Sur — dentro de sus recorridos en la región.

OTAN / Europa — sostuvo reuniones con aliados de defensa en países miembros de la OTAN.

Llegará hoy a República Dominicana

Pete Hegseth tiene previsto llegar este miércoles a República Dominicana, en el marco de una visita oficial destinada a fortalecer la coordinación de acciones entre ambos países en la lucha contra el narcotráfico.

El funcionario aterrizará en la capital dominicana al mediodía, según precisó la legación diplomática estadounidense en una escueta nota, que no ofrece detalles sobre la agenda del alto cargo.

La visita de Hegseth se produce en momentos álgidos de la tensión entre Venezuela y Estados Unidos, país que ha desplegado un contingente militar en aguas del Caribe y ha destruido varias lanchas que, asegura, transportaban drogas hacia esa nación.