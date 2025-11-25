Petro acusa CIA de “falsos informes”

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Bogotá. EFE.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó ayer que la Agencia Central de Inteligencia (CIA), de EE.UU., está detrás de los que considera "falsos" señalamientos que vinculan a un general del Ejército y a un funcionario de inteligencia con las FARC, y denunció un intento de desprestigiar a su Gobierno.

El mandatario afirmó los informes que mencionan vínculos del general Juan Miguel Huertas y del funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) Wilmar Mejía con el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) de las FARC, "son falsos".