Diplomacia
Petro acusa CIA de “falsos informes”
Bogotá. EFE.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó ayer que la Agencia Central de Inteligencia (CIA), de EE.UU., está detrás de los que considera "falsos" señalamientos que vinculan a un general del Ejército y a un funcionario de inteligencia con las FARC, y denunció un intento de desprestigiar a su Gobierno.
El mandatario afirmó los informes que mencionan vínculos del general Juan Miguel Huertas y del funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) Wilmar Mejía con el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) de las FARC, "son falsos".