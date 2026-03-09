El petróleo brent sube un 6,76 % pero cierra a la baja y por debajo de los 100 dólares

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El precio del barril de brent para entrega en mayo subió este lunes un 6,76 % en una sesión muy volátil para el mercado marcada por el contexto de la escalada bélica en Oriente Medio, pero finalizó por debajo de los 100 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, que llegó a alcanzar más de 118 dólares a lo largo de la sesión en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, con niveles no vistos desde 2022, tras la invasión rusa y el inicio de la guerra en Ucrania, fue perdiendo impulso hasta registrar los 98,96 dólares en el momento de la liquidación de la sesión.

Sin embargo, después de finalizar la jornada de negociación, el brent experimentó una brusca caída, hasta los 84,50 dólares en su punto más bajo y posteriormente estabilizado en la cota de los 90 dólares, como reacción a las palabras del presidente estadounidense, Donald Trump, que dijo hoy que la guerra con Irán está "prácticamente terminada", que han dado un cierto respiro a los inversores.

El oro negro inició este lunes con un extraordinario repunte de cerca del 28 % con respecto al cierre de la sesión del pasado viernes, cuando terminó en 92,69 dólares, ante el creciente temor del mercado sobre la interrupción continuada de suministro en Oriente Medio, afectada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y la escalada a otros países de la región.

En especial, el punto crítico es el estrecho de Ormuz, un paso estratégico entre el golfo Pérsico y el golfo de Omán por el que pasa una quinta parte del tráfico marítimo de hidrocarburos a nivel global, y que está impactando directamente en el precio del oro negro al estar cerrado de facto por Irán, lo que ha interrumpido el tránsito prácticamente en su totalidad desde comienzos de mes.

Sin embargo, el brent adquirió una trayectoria de descenso y perdió la barrera de los 100 dólares poco antes de las 16:00 GMT, después de que los ministros de los países del G7 se mostrasen dispuestos a adoptar "todas las medidas necesarias", incluso recurrir a las reservas estratégicas, para estabilizar el mercado de los hidrocarburos.

El propio Trump ha llegado a decir en una entrevista con CBS que está planeando "tomar el control" del estrecho de Ormuz, horas después de que el presidente francés, Emmanuel Macron anunciase que está en marcha una misión internacional de carácter "defensivo" para abrir progresivamente el paso estratégico.

En esta línea, el jefe de análisis geopolítico de Rystad Energy, Jorge León, afirmó a EFE que el devenir del crudo a corto plazo dependerá, precisamente, de la duración del cierre de Ormuz.

"Si se prolonga durante varios meses, los precios podrían seguir subiendo y acercarse a niveles vistos durante la guerra de Rusia y Ucrania, cuando tocaron los 140 dólares por barril. Esa es la variable clave: cuándo se reabrirá el estrecho, porque eso determinará cómo reaccionan los mercados", comentó.