Petróleo de Texas baja $ 94.81 barri

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Nueva York.- EFE

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajó a 94.81 dólares el barril tras una sesión volátil pendiente del supuesto acuerdo inminente entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de junio, el de referencia en Estados Unidos, restaban 0.27 respecto dólares al cierre anterior, día en que cayó un 7.03 % después de que el presidente Donald Trump afirmara que hay un “considerable progreso hacia un acuerdo” con Irán.

Sin embargo, este jueves el mercado del petróleo cambió la tendencia bajista de los últimos dos días y en una sesión marcada por la volatilidad llegó a alcanzar los 97 dólares el barril tras haber llegado a caer por debajo de los 90 dólares, concretamente hasta los 89.91 dólares. Finalmente se estabilizó con un leve descenso del 0.28 %, hasta 94.81 dólares el barril.

El Gobierno de Pakistán, país mediador, afirmó sentirse esperanzado ante la posibilidad de un acuerdo inminente y se ofreció como sede para la firma del pacto.

Oro y bitcóin.-

Mientra que el oro, considerado activo refugio, subió un 0.45 %, 4,715 dólares la onza; y la plata un 3.06 %, hasta los 79.66 dólares la onza. Y el bitcóin (BTC) se cotizó con firmeza, manteniendo un precio cercano a los $81,000 USD.