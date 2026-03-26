Petróleo Texas baja y cierra a US$ 90.32

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Nueva York.- EFE

El petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó ayer, miércoles, un 2.2 %, hasta los 90.32 dólares el barril, después de que la Casa Blanca asegurara que mantiene conversaciones con Irán y que supuestamente siguen siendo “productivas”, pese al rechazo de Teherán a un plan de Trump para poner fin a la guerra.

Al término de la sesión, los contratos de futuro del WTI para el mes de mayo restaban 2.03 dólares al cierre anterior. “No se han detenido. Las conversaciones continúan. Son productivas, tal como dijo el presidente (Trump), y siguen siéndolo”, explicó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, al ser pregunta por el estado del diálogo tras el anuncio de Irán. Además, Leavitt aseguró que no todo lo reportado por los medios sobre el plan de 15 puntos planteado por Washington es cierto.

Según el diario The New York Times, el plan de paz fue canalizado a través de Pakistán. Por su parte, medios iraníes han dicho que Teherán rechazó el plan por considerarlo “excesivo”

El oro sube.-

Mientras que la onza troy de oro subió el 1.8 % al cierre de las plazas europeas, hasta 4,555.86 dólares, mientras que la plata se encarecía el 2.74 % y se cotizaba a 72.74 dólares.

El bitcóin subió el 2.03 % y se negociaba a 71,486.5 dólares.