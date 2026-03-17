Petróleo Texas baja hasta los $US 93.50

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Nueva York.- EFE

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajó ayer, lunes, un 5.28 %, aunque sigue por encima de los 90 dólares, mientras se mantiene la incertidumbre con el bloqueo del estrecho de Ormuz. Al término de la sesión del lunes, los contratos de futuros para el mes de abril restaron 5.21 dólares al cierre anterior, hasta llegar a los 93.50 dólares el barril. El precio del WTI se encuentra en máximos no vistos desde 2022, después de que Estados Unidos e Israel bombardearan Irán y el conflicto escalara a los países de la región en los que Washington tiene bases militares.

La semana pasada, el crudo de Texas llegó a sobrepasar los 100 dólares el barril. El presidente de EU, Donald Trump, afirmó este lunes que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido Alí Jameneí, podría estar muerto, y declaró que no sabe quién lidera el país.

El primer mensaje de Jameneí como líder supremo fue un comunicado escrito emitido el jueves pasado en el que, sin mostrar su rostro, llamó a mantener cerrado el estrecho de Ormuz, lo que hizo que el precio del crudo se disparara.

Por el estrecho de Ormuz, controlado por Irán, pasa aproximadamente un 20 % del petróleo mundial y gran parte de minerales estratégicos.

El oro y el bitcóin.-

El oro bajaba el 0,03 % y se cambiaba a 5.018,16 dólares, mientras que la plata perdía el 1,53 %, hasta 79,36 dólares. El bitcóin subía el % y se cambiaba a 73.665 dólares.