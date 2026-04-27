Petróleo de Texas cerca de US $96.16

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El precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) se mantenía este domingo elevado, cotizando cerca de los $96.16 dólares por barril, mostrando una fuerte tendencia alcista en el mes debido a tensiones geopolíticas.

Los promedios del mes de abril reflejan una cotización por encima de los $100 dólares, marcando incrementos superiores al 55% interanual.

El oro y el bitcóin

En tanto, el precio internacional del oro se situaba este domingo cerca de los $4,700 - $4,750 USD por onza, manteniendo una fuerte tendencia al alza como activo refugio.

Los precios por gramo rondan los $151 USD para 24K, alcanzando máximos históricos debido a la inestabilidad económica. Y el bitcóin (BTC) se cotizaba este domingo en torno a los USD $78,000, mostrando una leve subida del 0.44% al 0.49% en la jornada.

Los mercados bursátiles siguen muy sujeto a la crisis en torno a Irán y sobre todo al estrecho de Ormuz. Este lunes se espera que el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, continúe con los contactos en Pakistán sobre la propuesta que hace el presidente de Estados Unidos, Donald Trump sobre el conflicto. Trump dijo este domingo no tener prisa en lograr un acuerdo.