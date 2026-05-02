Petróleo de Texas cierra US $101.94 el barril

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Nueva York.- EFE

El petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) bajó este viernes un 3 %, hasta los 101.94 dólares el barril, tras darse a conocer que Irán ha enviado a Estados Unidos una nueva propuesta de negociación de paz a través de Pakistán, según la agencia oficial IRNA.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en EE.UU., restaron 3.13 dólares con respecto al cierre anterior.

En el cómputo semanal, el precio del crudo ha subido un 7.6 % por la guerra en Oriente Medio y el bloqueo en el estrecho de Ormuz.

Teherán ha tratado en las últimas semanas de negociar sobre las exigencias de Washington para con el programa nuclear iraní, pues EE.UU. insiste en que este debe quedar totalmente congelado durante al menos dos décadas, especialmente en lo que se refiere al enriquecimiento de uranio.

El brent, el oro y el bitcóin

El barril de petróleo brent para entrega en julio cerró a 108.17 dólares, perdiendo así cerca de un 2 % con respecto a la jornada anterior. Mientras que el oro bajaba a 4,622 dólares la onza, el bitcóin subía a 78,317 dólares y el euro se cambiaba a 1,1721 dólares.