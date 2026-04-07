Petróleo Texas se coloca a 112.41 en medio de tensión

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Nueva York.- EFE

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió ayer, lunes, un leve 0.78 %, hasta los 112.41 dólares el barril, moderándose así de los casi 114 dólares el barril que alcanzó ayer, lunes, mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comparecía sobre la situación en Oriente Medio.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI, el crudo de referencia en EE.UU., sumaron 0.87 centavos de dólares con respecto al cierre del día anterior.

Trump compareció en la Casa Blanca junto al secretario de Guerra, Pete Hegseth, y otros altos cargos de las fuerzas estadounidenses, para explicar la operación de rescate del soldado estadounidense en suelo iraní, en medio de la guerra desatada por el operativo conjunto con Israel el pasado 28 de febrero.

El mandatario aseguró que cree que Irán está negociando “de buena fe” con su país y que “les gustaría poder llegar a un acuerdo”, en tonta persiste la invertidumbre en la región

Oro y bitcóin.-

Mientras que el oro, activo refugio, subió un 0.03 %, hasta los 4,681 dólares la onza; y la plata ganó un 0.22 %, 73.08 dólares la onza.

Y el bitcóin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, subió casi el 3.5 % y cotiza cerca de los 70,000 dólares.