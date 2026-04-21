Petróleo de Texas se coloca a 89.61 dólares el barril

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Nueva York.- EFE

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus iniciales en inglés) cerró este lunes con una subida del 7 % y se situó en 89.61 dólares el barril al resurgir las tensiones entre EE.UU. e Irán tras nuevos ataques en el estrecho de Ormuz.

Al cierre de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de mayo, el de referencia en Estados Unidos, sumaban 5.76 dólares respecto al cierre del viernes, jornada en la que hubo una fuerte caída tras la reapertura de Ormuz.

Este domingo, EE.UU. atacó y se apoderó de un buque de carga de bandera iraní que intentó atravesar su bloqueo naval del estrecho, según divulgó ayer el presidente de EU, Donald Trump.

Irán, que consideró el ataque una violación del alto el fuego entre los dos países y tomó represalias

Oro y bitcóin.-

El oro, activo refugio, bajó un 0.89 %, hasta los 4,836 dólares la onza, y la plata perdió un 2 %, hasta los 79.89 dólares la onza. Y el bitcóin cayó el 1.86 %, hasta los 74,193 dólares.