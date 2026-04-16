Petróleo de Texas se coloca a $91.28 dólares el barril

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Nueva York. EFE.

El petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) se mantuvo ayer en 91 dólares el barril, pendiente de la evolución de los contactos entre EEUU e Irán.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para mayo, el de referencia en EE.UU., sumaron 0.1 dólares respecto a la jornada del martes, cuando cayó un 8.5 %, hasta los 91.28 dólares, por las expectativas de que Washington y Teherán vuelvan a negociar.

El mercado del crudo sigue atento a los esfuerzos diplomáticos para reanudar las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, después de que el presidente Donald Trump dije se que el país persa se ha puesto en contacto con la Casa Blanca para una segunda ronda de negociaciones, después de que este fin de semana concluyera sin acuerdo la primera en Pakistán, que duró 21 horas.

El oro y el bitcóin.-

Mientra que el oro, considerado activo refugio, cayó un 0.69 %, hasta los 4,816 dólares la onza; y la plata perdió un 0.29 %, hasta los 79,30 dólares.

El bitcóin (BTC) se cotizaba cerca de los US$74,300 - US$75,100, mostrando estabilidad con ligeros ajustes del -0.37% al +1.37% en las últimas 24 horas según diversas plataformas.