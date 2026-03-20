Petróleo Texas se mantiene a $96.14 dólares el barril

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Nueva York.- EFE

El petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó un 0.19 % ayer, jueves, hasta los 96.14 dólares el barril, mientras Estados Unidos, Israel e Irán tratan de rebajar el riesgo sobre las instalaciones energéticas con amenazas de atacar en el caso de recibir un golpe del contrario. Al término de la sesión, los contratos de futuros para el mes de abril restaron 0.18 dólares al cierre del día anterior.

Pese a que al toque de la campana la bajada era moderada, el precio del petróleo, que por momentos sobrepasó los 100 dólares durante la jornada, retrocedió hasta los 93 dólares el barril al cierre.

Trump afirmó que Israel “no llevará a cabo ataques” contra el yacimiento de Pars Sur “a menos que Irán decida atacar a un país totalmente inocente”, cuando entonces EE.UU. “volará la totalidad del yacimiento de gas de Pars Sur con una fuerza y un poder que Irán nunca ha visto ni presenciado antes".

Oro y bitcóin.-

En tanto, los metales preciosos continúan cayendo, de modo que el oro baja un 2.84 %, hasta los 4,752.6 dólares la onza; y la plata, un 7.23 %, hasta los 72.05 dólares la onza. En cuanto a la rentabilidad del bono alemán a largo plazo, sube hasta el 2,971 %, mientras que la del español también avanza hasta el 3,487 %. El bitcóin cae un 1.66 %, hasta los 70,043,7 dólares.