Petróleo de Texas sigue su ascenso

El petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) subió ayer un 4.7 %, hasta 74.56 dólares el barril, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, ofreciera seguros de riesgo político a navieras para cruzar el Estrecho de Ormuz, amenazado por la Guardia Revolucionaria iraní.

Al cierre de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en abril sumaban 3.33 dólares con respecto al cierre del lunes, relajando así la subida del 8.69 % con la que el crudo empezó la jornada, impulsado por la guerra en Irán. Trump anunció que proveerá seguros de riesgo político “a un precio razonable” para el comercio marítimo que transite por el Estrecho de Ormuz.

El oro.-

Los futuros de Wall Street adelantan una sesión bajista, con caídas superiores al 1 %. En este contexto, el oro bajó ayer, el 0.31 %, hasta los 5,306.58 dólares, mientras que la plata cede el 3.79 %, hasta los 85.98 dólares. El bitcoin, por su parte, también se deja el 2.58 %, hasta los 67,658.26 dólares. En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono alemán a diez años sube al 2.767 %.