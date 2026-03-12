Petróleo de Texas sube a $US 92.84

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Nueva York.- EFE

El petróleo intermedio de Texas (WTI) subió ayer miércoles un 7.87 %, hasta los 92.84 dólares el barril, después de que Estados Unidos anunciara que liberará 172 millones de barriles de crudo de su reserva estratégica para hacer frente a la escalada de los precios del crudo provocada por la guerra en Oriente Medio.

“El presidente Trump ha autorizado al Departamento de Energía a liberar 172 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo a partir de la próxima semana. Según las tasas de descarga previstas, la entrega llevará aproximadamente 120 días”, explicó el secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, en un comunicado.

El oro y el bitcóin.-

La onza de oro troy se negociaba ayer en EU alrededor de 5.182,85 dólares, con una ligera caída, mientras que la plata cotizaba cerca de 88.00 dólares la onza. El bitcóin se intercambiaba alrededor de 69,700 dólares y el tipo de cambio del euro frente al dólar se situaba en torno a 1,1570 dólares por euro.