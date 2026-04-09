Petróleo Texas se vende 94.41 barril, y el bitcoin registra alza

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Nueva York. EFE

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cayó ayer hasta los 94.41 dólares el barril, tras restar un 16.41 % respecto al cierre anterior, en la primera jornada del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, pese a las informaciones contradictorias entre ambos países sobre la reapertura del estrecho de Ormuz.

Al término de la sesión, los contratos de futuros para mayo retrocedieron 18.54 dólares, después de que el martes las amenazas de Trump a Teherán dispararan el precio del crudo hasta los 112.95 dólares.

El WTI bajó de la barrera de los 100 dólares el barril, en la que se había instalado los últimos días, poco después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que aceptaba un alto el fuego de dos semanas si Irán aprobaba la reapertura inmediata y total del estrecho de Ormuz, clave para buena parte del suministro mundial de petróleo.

Además, el mandatario aseguró que las negociaciones para un acuerdo de paz definitivo en Irán y en la región se encontraban “muy avanzadas".

El oro y el bitcóin

El precio del oro ayer, miércoles, en Estados Unidos disminuyó en 117.88 dólares americanos por Onza 24K alcanza 4,715.29 dólares americanos por onza (un cambio del -2.44% en comparación con las tasas del martes.

El bitcóin (BTC), tras semanas de tensión, registró un salto del 6.3% para alcanzar 72.537 dólares.