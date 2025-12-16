Petrolera Venezuela acusa EEUU de un “ciberataque”

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

La corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) denunció el lunes que fue blanco de un ciberataque dirigido a detener sus operaciones y acusó a Estados Unidos y conspiradores locales de intentar interrumpir sus sistemas informáticos.

En un comunicado PDVSA rechazó esta “acción deleznable, orquestada por intereses extranjeros en complicidad con factores apátridas”, afirmó la entidad.

“No es la primera vez que Estados Unidos, aliado con sectores extremistas (locales) intenta afectar la estabilidad nacional”, destacó la petrolera en el escrito. PDVSA es la columna vertebral de la economía y principal fuente de divisas del país sudamericano.

Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo y produce alrededor de un millón de barriles por día.

Sostenidamente por más de una década Venezuela ha experimentado varias crisis en los servicios públicos y empresas estatales que las autoridades han atribuido a complots y acciones de sabotaje.

Analistas y opositores sostienen que las fallas son consecuencia de la falta de mantenimiento de los equipos, poca formación del personal y presuntas irregularidades en la administración.

Habla Maduro

En tanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confió ayer que los estadounidenses le van a “amarrar las manos” a los “locos” que, aseguró, quieren “una guerra” en Suramérica, en momentos de tensión por el despliegue aeronaval de EE.UU. en el de mar Caribe que el líder chavista considera una “amenaza” y un intento de propiciar un cambio de régimen.

Trinidad y Tobago acogerá aviones EEUU

Por otro lado, el Gobierno de Trinidad y Tobago anunció que permitirá el tránsito de aviones militares EEUU en sus aeropuertos locales en las próximas semanas, como parte de la cooperación bilateral en materia de seguridad entre ambos países.