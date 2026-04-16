Pide no callar frente armas nucleares

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Santo Domingo. EFE

La activista guatemalteca y Premio Nobel de la Paz (1992), Rigoberta Menchú, hizo un llamado este miércoles a “no callarse frente a las armas, las armas nucleares, la intolerancia y el odio”, en el marco de un foro internacional sobre sostenibilidad que se celebrará hasta este jueves en Santo Domingo. “No podemos callarnos frente a las armas, las armas nucleares, la intolerancia, el odio, el bullying, el racismo, las discriminaciones”, indicó Menchú, quien advirtió que “ahí está el nuevo colonialismo y la esclavitud contemporánea". Reivindicó que los países de América Latina necesitan una “profunda estabilidad y unión entre la diversidad”.