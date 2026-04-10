Piden medidas que acompañen a la transferencia ingresos de consulados a RD

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Luis Mayobanex Rodríguez, dirigente político, activista social y miembro de la Coalición por la Defensa de los Inmigrantes en esta ciudad, expresó que la decisión del Estado dominicano de transferir los ingresos de los consulados a la Cuenta Única del Tesoro (CUT) en República Dominicana debe ir acompañada de medidas que realmente beneficien a la diáspora.

Aunque es un paso administrativo en la dirección correcta, su impacto será mayor si se traduce en beneficios para las comunidades migrantes. Hasta ahora, existen razones para dudar de que esto suceda, dado el incumplimiento, durante años, del presidente Luis Abinader con la diáspora.

Es imprescindible intensificar los reclamos para reducir los altos costos consulares, que afectan a quienes necesitan pasaportes, apostillas, legalizaciones y traducciones.

El presidente Abinader se esfuerza por incrementar el Producto Interno Bruto (PIB), buscando estabilidad macroeconómica y un crecimiento que concentre las riquezas, sin considerar, al mismo tiempo, la expansión de la pobreza entre los más desprotegidos, sostiene Mayobanex Rodríguez.

Si no hay presión popular, la decisión anunciada no beneficiará a los millones de dominicanos migrantes, que solo en el estado de NY rondan el millón de connacionales.

En estos momentos, nuestra comunidad debe observar no solo lo que dicen los representantes de los partidos políticos dominicanos, sino, sobre todo, lo que hacen o dejan de hacer.

Estas circunstancias obligan a desafiar y criticar al partido oficial, así como el silencio aparentemente cómplice de los partidos de oposición, sostuvo.

Precisó que desde los espacios políticos y comunitarios que en décadas ha militado viene reclamando rendición de cuentas a los consulados, transparentar el número y función de su cuerpo burocrático y convertir los cónsules en funcionarios públicos “normales” y recibir, por tanto, un sueldo acorde a su función no como ocurre que sus entradas económicas.

Citó que el consulado en NY es una “minita de oro” a costa de caros servicios y de los bolsillos de la comunidad dominicana, sentenció Mayobanex Rodríguez.