Plan de paz de EU aumenta presión sobre líder Ucrania

Publicado por AP Creado: Actualizado:

KIEV, Ucrania.- AP

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy enfrenta una semana crucial de diplomacia, poniendo a prueba su capacidad para mantenerse firme mientras demuestra a Estados Unidos que está dispuesto a hacer concesiones.

Desde que el borrador de un plan de paz de 28 puntos mediado por Estados Unidos y Rusia se filtró a la prensa , Ucrania y sus aliados europeos han estado tratando de ganar tiempo y asegurar que sus intereses estén representados en cualquier acuerdo.

El borrador ha generado alarma en Kiev y en las capitales europeas por favorecer las demandas y objetivos rusos. Incluye puntos sobre la limitación del tamaño del ejército de Ucrania, así como la entrega de territorio ucraniano que Rusia ha ocupado, y que Kiev renuncie a cualquier justicia por los miles de presuntos crímenes de guerra cometidos por Moscú. La situación pareció inclinarse algo más favorablemente para Ucrania después de que se reunieran delegaciones norteamericanas y ucranianas en Ginebra el domingo. Ambas partes dijeron que las discusiones fueron "productivas" y continuarían. Zelenskyy expresó que sentía que Trump estaba "escuchando" a Ucrania en un comunicado el domingo por la noche después de que terminaran las conversaciones en Ginebra.

Todo esto se desarrolla mientras Zelenskyy intenta frenar la ira pública por un gran escándalo de corrupción y Rusia avanza lenta pero constantemente a lo largo de partes de la línea del frente de 1,000 kilómetros (620 millas) y bombardea sin descanso las plantas de energía de Ucrania, causando graves escaseces de electricidad a medida que llega el invierno.