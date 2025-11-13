PMA afirma Haití enfrenta una grave crisis alimentaria

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

La directora regional para América Latina y el Caribe del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Lola Castro, advirtió ayer -en entrevista con EFE- que Haití enfrenta una de las crisis alimentarias más graves del hemisferio e instó al mundo a mantener el apoyo y no olvidarse del país.

Según la experta, Haití vive una "crisis crónica", con 5.9 millones de personas en inseguridad alimentaria y un panorama agravado por la violencia, la inflación y los efectos del cambio climático.

"En Haití, los choques se acumulan: conflicto, huracanes y altos precios de los alimentos. Hoy tenemos a más de la mitad del país necesitado de asistencia", afirmó Castro, quien participa en la cumbre climática (COP30), que se celebra en la ciudad amazónica de Belém, en Brasil.

La violencia de bandas armadas es otro de los factores, advirtió la directora, pues impide que las personas cultiven y se han perdido zonas productivas como Artibonito, donde ya no se produce arroz. A esto se sumó el impacto del huracán Melissa, que obligó al PMA a ampliar su asistencia a trescientas mil personas adicionales.

Gracias a la ayuda humanitaria se redujeron los casos más graves de hambre en zonas como Cité Soleil -una peligrosa comunidad marginal en Puerto Príncipe-, pero Castro alerta de que los avances son frágiles.

"Necesitamos cuarenta millones de dólares para los próximos seis meses. La inflación alimentaria de Haití ronda el 34 %, lo que hace aún más difícil acceder a comida sana", apuntó.

La directora regional del PMA señala que junto al Gobierno haitiano han logrado asistir a 2.1 millones personas mediante transferencias monetarias.