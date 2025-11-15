Policía de Haití mata a siete pandilleros

Publicado por AP Creado: Actualizado:

PUERTO PRÍNCIPE.- AP

La policía de Haití se enfrentó con pandillas desde la noche del jueves hasta el viernes en una operación que resultó en la muerte de siete pandilleros y llevó a la policía a destruir su propio helicóptero tras un aterrizaje forzoso, según informaron las autoridades.

En una operación en el área de Croix des Bouquets, en las afueras de la capital, Puerto Príncipe, un helicóptero tuvo una "presunta falla" y tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia, según un comunicado de la Policía Nacional de Haití (PNH) publicado en Facebook. Los agentes que iban a bordo están a salva, pero le aprendieron fuego al helicóptero para que las pandillas no pudieran hacerse con él, dijo la policía.

Videos publicados en redes sociales mostraban a personas celebrando junto a los restos del helicóptero. Siete pandilleros fueron abatidos, según el portavoz de la PNH, Garry Desrosiers.

La policía también recuperó un rifle Barrett semiautomático que fue utilizado en el tiroteo, el cual es un arma de "alta capacidad" que "a menudo se utiliza para aterrorizar a la población civil", dijo la policía. El área de Croix des Bouquets es controlada por Viv Ansanm (Viviendo Juntos), una coalición de pandillas que ha sido designada por Estados Unidos como una organización terrorista extranjera.

Los grupos criminales han ampliado su control en Haití en los últimos años y ahora controlan el 90% de la capital. La violencia de las pandillas también ha desplazado a 1,4 millones de personas, según la Organización Internacional para las Migraciones.

La ONU ha respaldado una misión liderada por la policía de Kenia para combatir a las pandillas.