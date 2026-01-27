Portaaviones EU en Oriente Medio; Irán advierte

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Miami (EE.UU.).- EFE

El portaaviones nuclear USS Abraham Lincoln, junto con su grupo de combate, llegó a Oriente Medio, informó ayer, lunes, el Comando Central de EEUU (Centcom), tras el anuncio del presidente Trump de enviar una “flota enorme” ante la represión contra las protestas en Irán.

El Centcom anunció en sus redes sociales que el portaaviones Abraham Lincoln y su grupo de combate “están ahora desplegados en Oriente Medio para promover la seguridad regional y la estabilidad”, aunque no mencionó de forma directa a Irán ni precisó la cantidad de elementos desplegados.

Irán reacciona.-

Las Fuerzas Armadas de Irán advirtieron de que la presencia de un portaaviones y otros buques EU en Oriente Medio incrementa su “vulnerabilidad” y los convierte en “objetivos al alcance”. “La concentración y acumulación de fuerzas y equipos en la zona aumentará su vulnerabilidad y los convertirá en objetivos al alcance”, indicó una fuente militar iraní.