Portaaviones R. Ford ya está en el Caribe

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

WASHINGTON.- Agencias

El portaaviones más avanzado de Estados Unidos llegó al Mar Caribe ayer, domingo, en una demostración del poder militar, despertando interrogantes sobre qué busca la administración Trump con el masivo despliegue de tropas y armamento en Latinoamérica.

La llegada del USS Gerald R. Ford y otros buques de guerra, anunciada por la Marina en un comunicado, marca un momento importante en lo que la administración insiste es una operación antidrogas, pero que ha sido vista como una táctica de presión creciente contra el presidente venezolano Nicolás Maduro. Desde principios de septiembre, el gobierno de Trump ha matado al menos a 80 personas en 20 ataques a pequeñas embarcaciones acusadas de transportar drogas en el Caribe y el Océano Pacífico oriental.

El Ford completa el mayor despliegue de poderío militar estadounidense en la región

Más muertes.-

Por otro lado, Estados Unidos anunció ayer que destruyó otra embarcación que supuestamente transportaba drogas en el océano Pacífico, ataque en el que murieron tres hombres a bordo.