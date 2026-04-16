La posición de Estados Unidos en el alto el fuego entre Israel y Líbano

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El texto de la siguiente declaración fue acordado por el Gobierno de Israel y el Gobierno del Líbano:

Tras las productivas conversaciones directas celebradas el 14 de abril entre los gobiernos de la República del Líbano (en adelante, «Líbano») y el Estado de Israel (en adelante, «Israel»), con la mediación de los Estados Unidos de América, el Líbano e Israel han llegado a un entendimiento en el que ambas naciones trabajarán para crear las condiciones propicias para una paz duradera entre los dos países, el pleno reconocimiento de la soberanía e integridad territorial de cada uno, y el establecimiento de una seguridad genuina a lo largo de su frontera común, preservando al mismo tiempo el derecho inherente de Israel a la legítima defensa.

Ambos países reconocen los importantes desafíos que enfrenta el Estado libanés por parte de grupos armados no estatales, que socavan la soberanía del Líbano y amenazan la estabilidad regional. Ambos países comprenden que las actividades de estos grupos deben ser restringidas, de modo que las únicas fuerzas autorizadas a portar armas en el Líbano sean las Fuerzas Armadas Libanesas (FAL), las Fuerzas de Seguridad Interna, la Dirección General de Seguridad, la Dirección General de Seguridad del Estado, la Aduana Libanesa y la Policía Municipal (en adelante, “las fuerzas de seguridad del Líbano”).

Israel y el Líbano afirman que los dos países no están en guerra y se comprometen a entablar negociaciones directas de buena fe, facilitadas por Estados Unidos, con el objetivo de alcanzar un acuerdo integral que garantice la seguridad, la estabilidad y la paz duraderas entre ambos países.

Con ese fin, Estados Unidos entiende lo siguiente:

Israel y Líbano pondrán en marcha un cese de hostilidades a partir del 16 de abril de 2026 a las 17:00 EST, por un período inicial de diez días, como gesto de buena voluntad del Gobierno de Israel, con el fin de facilitar negociaciones de buena fe para alcanzar un acuerdo permanente de paz y seguridad entre Israel y Líbano.

Este período inicial podrá prorrogarse por mutuo acuerdo entre Líbano e Israel si se demuestran avances en las negociaciones y si Líbano demuestra eficazmente su capacidad para hacer valer su soberanía.

Israel conservará su derecho a adoptar todas las medidas necesarias en legítima defensa, en cualquier momento, contra ataques planeados, inminentes o en curso. Este derecho no se verá impedido por el cese de las hostilidades. Además, no llevará a cabo ninguna operación militar ofensiva contra objetivos libaneses, incluidos objetivos civiles, militares y otros objetivos estatales, en territorio libanés por tierra, mar y aire.

A partir del 16 de abril de 2026 a las 17:00 EST, y con apoyo internacional, el Gobierno del Líbano adoptará medidas significativas para impedir que Hezbolá y todos los demás grupos armados no estatales disidentes en el territorio del Líbano lleven a cabo ataques, operaciones o actividades hostiles contra objetivos israelíes.

Todas las partes reconocen que las fuerzas de seguridad del Líbano tienen la responsabilidad exclusiva de la soberanía y la defensa nacional del país; ningún otro país o grupo puede arrogarse la condición de garante de la soberanía del Líbano.

Israel y el Líbano solicitan a Estados Unidos que facilite nuevas negociaciones directas entre ambos países con el objetivo de resolver todas las cuestiones pendientes, incluida la demarcación de la frontera terrestre internacional, con vistas a concluir un acuerdo integral que garantice la seguridad, la estabilidad y la paz duraderas entre los dos países.

Estados Unidos entiende que Israel y Líbano aceptarán los compromisos mencionados simultáneamente con este anuncio. Estos compromisos tienen como objetivo crear las condiciones necesarias para negociaciones de buena fe que conduzcan a una paz y seguridad duraderas. Asimismo, Estados Unidos se propone liderar los esfuerzos internacionales para apoyar a Líbano como parte de sus iniciativas más amplias para promover la estabilidad y la prosperidad en la región.

Cese al fuego inició

El alto el fuego acordado entre los Gobiernos de Israel y de Líbano anunciado previamente por el presidente estadounidense, Donald Trump, entró oficialmente en vigor a las 17:00 hora de Washington (21.00 GMT).

Minutos antes de que llegara la hora, las Fuerzas de Defensa de Israel dijeron estar bombardeando lanzacohetes del grupo chií Hizbulá en Líbano e informaron de haber atacado a más de 380 objetivos de la milicia en las últimas 24 horas.

La Agencia Nacional de Noticias de Líbano (ANN) reportó al menos tres muertos y 21 heridos por ataques israelíes en el sur del país.

Hizbulá también lanzó varios ataques contra el norte de Israel antes de que se cumpliera la entrada en vigor del alto el fuego, que dispararon las alarmas y llegaron a impactar en algunos puntos.

El servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA) informó de al menos tres heridos por estos ataques, dos de ellos en estado grave, según recogieron medios locales.

Trump anunció este jueves que Israel y el Líbano acordaron un alto el fuego de diez días para lograr la paz, después de sostener "excelentes" llamadas telefónicas con los líderes de ambas naciones.

La tensión entre Israel y el Líbano amenazaba con hacer tambalear el frágil alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, que concluirá el próximo 22 de abril mientras se espera que se retomen las conversaciones de paz en Pakistán.

La cifra de muertos en Líbano por los ataques israelíes de las últimas seis semanas se eleva ya a 2.196, entre ellos 172 niños, y la de heridos a 7.185, de los que 661 son también menores, según las cifras divulgadas hoy por el centro de Operaciones de Emergencia, perteneciente al Ministerio de Salud Pública.