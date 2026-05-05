Precio petróleo de Texas sube 106.42 dólares el barril

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Nueva York.- EFE

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió ayer, lunes, un 4.39 %, hasta los 106.42 dólares el barril, tras una jornada marcada por la escalada de las tensiones entre Estados Unidos e Irán en el estrecho de Ormuz.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de junio, el crudo de referencia en EE.UU., sumaban 4.48 dólares respecto al cierre anterior.

El precio del crudo vivió una jornada al alza por las nuevas tensiones entre EE.UU. e Irán después de que el presidente Donald Trump anunciara una operación para facilitar el tránsito de buques atrapados en el estrecho de Ormuz.

Washington y Teherán difundieron informaciones contradictorias sobre un supuesto ataque iraní contra un buque estadounidense que intentaba romper el bloqueo.

Oro y bitcóin.-

El oro bajó a 4,526 dólares la onza, el bitcóin subió a 70,037 dólares y el euro se cambiaba a 1,1693 dólares.