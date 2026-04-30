Precios del petróleo se disparan a niveles máximos por conflictos en Ormuz: así abren los mercados

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El precio del crudo Brent se disparó a alrededor de los 123 dólares por barril a primera hora del jueves, luego de que el estancamiento de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán incrementara las dudas acerca de la reapertura del estrecho de Ormuz y del final definitivo de la guerra.

El Brent para entrega en junio subió un 4,1 % hasta 122,88 dólares después de superar brevemente los 125 dólares por barril, y el de entrega en julio avanzó un 2,5 %, ubicándose en 113,17 dólares.

El crudo de referencia de Estados Unidos aumentó un 2%, a 109,05 dólares por barril.

Antes del inicio de la guerra a finales de febrero, el crudo Brent rondaba los 70 dólares por barril.

El final de la guerra aún no se vislumbra. Estados Unidos ha mantenido su bloqueo de los puertos iraníes mientras el estrecho de Ormuz está cerrado, lo que incrementa el precio del petróleo. Los reportes del jueves que sugerían una posible escalada por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ahogaron las esperanzas de un final rápido para el conflicto.

“El colapso de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, junto con reportes de que el presidente Trump rechazó la propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, están haciendo que el mercado pierda la esperanza de una rápida reanudación de los flujos de petróleo”, señalaron en una nota de investigación los estrategas de ING Bank Warren Patterson y Ewa Manthey.

El precio del petróleo varía dependiendo del tipo de crudo, dónde se negocia y bajo qué términos, para los contratos de futuros. Según algunas mediciones, el Brent ha alcanzado su nivel más alto desde su pico de 147,50 dólares por barril en 2008, durante la crisis financiera global.

Con la guerra sacudiendo los mercados mundiales, el dólar se disparó a 160,61 yenes japoneses, su nivel más alto en casi dos años. El miércoles cerró en 160,44 yenes.

El dólar ha ganado terreno frente a otras monedas fuertes debido en parte a su condición de valor refugio para los inversionistas en tiempos de riesgo, y en parte a que las tasas de interés de Estados Unidos se han mantenido relativamente altas mientras la Reserva Federal se esfuerza por equilibrar la necesidad de impulsar la economía con frenar los precios más altos, que en parte son resultado de la guerra.

La decisión de la Fed de mantener estables las tasas de interés en su reunión de política monetaria del miércoles respaldó aún más al dólar.

Los funcionarios japoneses podrían intervenir en el mercado si el yen cae mucho más, según los analistas.

El euro cayó a 1,1671 dólares, desde los 1,1675 previos.

Los futuros estadounidenses y los mercados bursátiles en Asia retrocedieron tras un desempeño moderado en Wall Street el miércoles.

El Nikkei 225 de Tokio perdía un 1% hasta los 59.284,92 puntos mientras que el Kospi en Corea del Sur cayó 1,4 % hasta los 6.598,87.

El Hang Seng de Hong Kong perdió un 1,1 % a 25.816,80 unidades, y el índice compuesto de Shanghái cotizaba un 0,2 % más alto, en 4.113,88 . La actividad industrial de China en abril se desaceleró ligeramente, pero se mantuvo en territorio de expansión por segundo mes, pese a la crisis energética global provocada por la guerra de Irán, de acuerdo con una encuesta oficial.

El S&P/ASX 200 de Australia bajó un 0,2 % hasta los 8.665,80 puntos.

El Taiex de Taiwán se dejaba un 1%, mientras que el Sensex de India también perdía un 1%.

El miércoles, las acciones estadounidenses tuvieron un desempeño mixto. El S&P 500 de referencia bajó menos de un 0,1% hasta los 24.673,24 puntos. El promedio industrial Dow Jones cayó un 0,6% hasta 48.861,81, y el compuesto Nasdaq avanzó menos de un 0,1% hasta 24.673,24.

Las acciones de Starbucks subieron un 8,4% tras resultados mejores de lo esperado, y Visa se disparó un 8,3% por lo mismo.