Presidente electo de Chile visitará muro entre Dominicana y Haití

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Santo Domingo.- EFE

El presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, visitará este domingo, junto al presidente de República Dominicana, Luis Abinader, el muro que el país caribeño levanta a lo largo de su frontera con Haití con el objetivo de controlar el tráfico de migrantes, drogas y armas, según se informó este viernes.

Una información enviada por la Presidencia a los medios detalla que el ministro de Defensa dominicano, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, realizará en Dajabón (noroeste dominicano) una presentación a Abinader y a Kast “sobre los avances de la verja perimetral en la zona fronteriza".

También, estarán presentes el canciller dominicano, Roberto Álvarez, y otros invitados internacionales. La Presidencia, sin embargo, no ha ofrecido otros detalles sobre la agenda de Kast en RD.